Mersin Milletvekili Ekmen: Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın en kısa sürede tamamlanması gerekiyor

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'in turizm ve lojistik potansiyeliyle lider bir kent olabileceğini belirterek, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bir an önce tamamlanarak hizmete açılması gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması gerektiğini söyledi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in, gerekli ilgi gösterilmesi halinde turizm ve lojistikteki potansiyeliyle Türkiye'nin ve bölgenin lideri olabilecek bir kent konumunda bulunduğunu belirtti.

Mersin'in, 321 kilometrelik sahil şeridi, doğası, çok kültürlü yapısı, kültürel zenginlikleriyle yaz ve kış turist çekebilecek bir kent olmasına rağmen gerekli ilgi ve yatırımı bulamadığını savunan Ekmen, şehri turizm ve lojistikte öne çıkaracak yatırımların başında gelen Akdeniz Sahil Yolu'nun tamamlanması, ana konteyner limanının inşası, demir yolu ağı ile Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılması gerektiğini dile getirdi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı projesine 2011 yılında başlanmasına rağmen yıllardır bir türlü tamamlanmadığını ifade eden Ekmen, şunları kaydetti:

"Eğer eş zamanlı başlatılan üç projeden ikisi bitiriliyor, fakat biri hala sürüncemede kalıyorsa bu bir tercihtir, bir ihmaldir, belki de bir cezalandırmadır. Projenin başlangıcından geçen 12 senede yaşanan gecikmeyi Mersinliler hak etmemektedir. Son olarak 29 Ekim olarak açıklanan açılış tarihi yine ertelenmiştir. Temennimiz, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bir an önce tamamlanarak Mersin'e kazandırılması, Mersin'e turizm ve lojistik alanlarında büyük katkıları olması ve Mersinlilerin haklarının verilmesidir."