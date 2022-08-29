Mersin haberleri: MHP'li Kılavuz: 'Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından el çektirilmeli'

Mersin politika haberi: MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişinin PKK/KCK, 5 kişinin FETÖ/PDY ve 2 kişinin de Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, 14 kişinin adli makamlarca tutuklandığını belirterek,...

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişinin PKK/KCK, 5 kişinin FETÖ/PDY ve 2 kişinin de Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını, 14 kişinin adli makamlarca tutuklandığını belirterek, " Vahap Seçer'in geciktirilmeksizin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından el çektirilmesi gerekir." dedi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü ile iltisakı bulunan personelin olup olmadığına ilişkin soru önergesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği yanıtı paylaştı.

Soru önergesine verilen yanıtı okuyan Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri personeli arasında 33 kişi PKK/KCK, 5 kişi FETÖ/PDY ve 2 kişi Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 14 kişi adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen ya da terör suçlarından tutuklu/hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışmaktadır." bilgisini verdi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, teröre can suyu, teröriste umut oldu"

Kılavuz, "İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu bu cevap, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin teröre can suyu, teröriste umut olduğunun, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kasteden cinayet şebekesine nasıl alan açtığının açık tescilidir. İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu bu cevap, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin teröre ve teröriste finansör olduğunun, milletimizin alın teri olan kamu kaynaklarının teröristlere nasıl peşkeş çekildiğinin açık delilidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'in kendisini bu iddiasını ispatlamaya davet ettiklerini hatırlatan Kılavuz, "İçişleri Bakanlığımızın soru önergemize vermiş olduğu bu cevap, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, HDP, PKK'lıların karargahı haline dönüştürülürken alkış tutan, ihanet Mersin'de kol gezerken üç maymunu oynayan Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'e tarihi bir tokattır." dedi.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi, PKK'lı teröristlerin karargahı mıdır Vahap Seçer?"

Mersin Büyükşehir Belediyesindeki ihanetlerin bununla sınırlı kalmadığını söyleyen Kılavuz, şöyle devam etti:

"Mersin'deki zafer aynı zamanda HDP'nin zaferidir' diyerek, HDP/PKK sevgisini ortaya koyan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bazı haber sitelerinde yer alan terör örgütünün sözde yöneticileri ve PKK'lı hainlerle boy boy fotoğrafları olan 'İştar'ın Kızları' adlı kitabında teröristleri şirin göstermeye çalışıp, bölücü cani terör örgütünün taleplerini meşrulaştıran, devletimizin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarını itibarsızlaştırıp DHKP-C adlı terör örgütünün eylemlerini legal göstermeye çalışan Serdar Akinan adlı bir sözde gazeteciyi önce basın danışmanı olarak atayıp, daha sonra da 90 saniyelik bir tanıtım videosu için yaklaşık 4 milyon TL gibi bir rakam ödemiş; Mersin Büyükşehir Belediyesinin araçlarını bu terörist seviciye tahsis etmiş, üstüne bir de belediyenin ekipmanlarını ve personelini bu kişinin hizmetine vermiştir. Bu ihanetin izahı var mıdır? Mersin Büyükşehir Belediyesi, PKK'lı teröristlerin karargahı mıdır Vahap Seçer? Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kandil'in finans kaynağı mıdır Vahap Seçer? Mersin Büyükşehir Belediyesi HDP/PKK'ya ödediğin ve ödeyeceğin diyetin aracı mıdır Vahap Seçer?"

Vahap Seçer'in geciktirilmeksizin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından el çektirilmesi gerektiğini dile getiren Kılavuz, "Bütün bu tarihi hakikatler göstermektedir ki; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, devletimiz, milletimiz ve Türkiye'miz için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Vahap Seçer'in, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devam etmesi, Mersin'imiz, Türkiye'miz adına büyük bir tehlike ve tehdit haline gelmiştir." dedi.