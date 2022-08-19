Mersin haberi: Yenişehir'de asfaltlama çalışmaları hızlandı

Mersin haberler: Osmanlı'nın ilk Başşehri olan Yenişehir'de mahalleler ve köylerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı'nın ilk Başşehri olan Yenişehir'de mahalleler ve köylerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı köy ve şehir içinde bulunan mahallelerde asfaltlama devam ediyor. İlçede şuana kadar 21 kilometrelik alanda asfaltlama çalışması gerçekleşti.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "15 gündür Büyükşehir Belediyemizden tarafından ilçe merkezimizde çok sayıda kırsal mahalle ve ilçe merkezimizdeki sokak ve caddelerde 21 kilometrelik alanda asfaltlama çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bu hizmetlerin yapımında her zaman bizlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA