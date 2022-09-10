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Mersin haber | CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı

Politika Haberleri

Mersin haber | CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Anamur'da kutlandı

Gelen Mersin haberlerine göre CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Anamur'da tören düzenlendi.

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Anamur'da tören düzenlendi.

CHP Anamur İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk ilkelerinden asla ödün vermeden, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmak için tüm gücümüzle yılmadan, yavaşlamadan mücadele etmeye ve her koşulda halkla iç içe olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk Hisarcık Anamur Politika Haberler

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