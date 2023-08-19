Mersin Emniyet Müdürlüğü Suç Örgütlerine Nefes Aldırmıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bugüne kadar yaptığı operasyonlarla suç örgütlerine nefes aldırmıyor. Yapılan operasyonlarda birçok suç örgütüne mensup şüpheli gözaltına alındı ve kaçakçılık suçlarına yönelik önemli miktarda malzeme ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bugüne kadar yaptığı operasyonlarla suç örgütlerine nefes aldırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yıl başından bugüne kadar FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 4 operasyonda 31 şüpheli, organize suç örgütleri ve silah kaçakçılarına yönelik 7 operasyonda 20 şüpheli, tefecilik suçuna yönelik 6 operasyonda 32 şüpheli, parada sahtecilik suçuna yönelik 2 operasyonda 11 şüpheli ve nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 4 operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 54'ü tutuklandı. Ayrıca bu dönemde kaçakçılık suçlarına yönelik 187 olayda 269 şüpheliye, mali suçlara ilişkin 172 olayda 556 şüpheliye, organize suçlar çerçevesinde 19 olayda 77 şüpheliye ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 62 şüpheliye işlem yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 58 ruhsatsız tabanca, 67 silah parçası, bin 639 fişek, 10 bin 930 litre kaçak akaryakıt, 35 bin 468 litre kaçak alkollü içki, 422 adet kaçak telefon, 8 bin 740 adet kaçak elektronik sigara, 12 bin 114 paket kaçak sigara ve 5 milyon 918 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarla yaklaşık 6 milyon Türk lirası vergi kaybı ve kamu zararı önlendi. - MERSİN