Mersin'deki çiftçiler tarım sektöründen uzaklaşıyor

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, girdi maliyetleri nedeniyle Mersin'deki çiftçilerin tarım sektöründen uzaklaşmak durumunda kaldığını belirtti.

Kocamaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Mersin'in sorunlarını anlattı.

Mersin'in yaklaşık 384 kilometrelik bir sahile sahip olduğunu dile getiren Kocamaz, geçmişte yapılan hatalar nedeniyle turizm gelirlerinden yeterince faydalanamadıklarını belirtti.

Halkının önemli gelir kaynakları arasında tarım sektörünün olduğuna dikkati çeken Kocamaz, şunları kaydetti:

"Gübre, mazot ve diğer girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Bu nedenle çiftçilerimiz tarım sektöründen uzaklaşmak durumunda kalıyor. Tarım alanları sürekli el değiştiriyor. Mersin; limanı, organize sanayi bölgeleri, tarımı ve sanayi tesisleriyle ülke ekonomisine önemli katkıları olan bir kentimiz. Türkiye'nin en fazla vergi veren iller arasında 6. sıradayız ancak buna karşı hizmet görme noktasında 22. sırada yer alıyoruz. İlimiz adeta ikinci sınıf muamelesi görüyor. İşsizlik sürekli artıyor. Mersin'deki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının iki katı."

Kocamaz, iktidarın sürekli vaat verdiğini ancak bunları yerine getirmeyerek vatandaşları avutmaya devam ettiğini iddia etti.