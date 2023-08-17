Mersin'de Terör Operasyonları: 57 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de polis ekiplerinin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği terör operasyonlarında yakalanan 151 şüpheliden 57'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.