Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon

MERSİN'de terör örgütü PKKKCK ve FETÖPDY yapılanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 aylık takip sonucunda Drone ve Özel Harekat destekli 150 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; FETÖPYD yapılanmasında, örgütün gizli haberleşme sistemlerinden 'Eagle' adlı programı kullanan, ilçe imamı, askeri mahrem imamı, adliye mahrem imamı olarak faaliyet yürüten kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen, ayrıca haklarında örgüt içerisinde BTM, BBTM olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyan verilen, örgüt iltisaklı KPSS çalışma evlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, kullandıkları telefonlar ile örgüt içerisinde gizli haberleşme kapsamında büfeankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile PKKKCK terör örgütünde geçmiş dönemlerde Suriye'de üst düzey silahlıideolojik eğitim alan, yurda illegal bir şekilde gelen bir örgüt mensubu ve örgüt mensubunun Mersin'de saklanmasına yardım edenlerin adreslerinde aramalar devam ederken, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alınacağı bildirdi. (DHA)