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Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ operasyonu: 12 zanlı yakalandı

29 Kasım 2023 06:48 Son Güncelleme: 06:50 Abone Ol

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 12 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyona özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 150 kişilik ekip katılıyor.