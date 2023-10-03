Mersin'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik faaliyet yürüten ve propaganda yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan baskınlarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

MERSİN'de terör örgütü PKKKCK-PYDYPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçmişte Suriye'de terör örgütü PKKKCK-PYDYPG içerisinde faaliyet yürüten ve propaganda yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Bu kapsamda Silifke ve Akdeniz'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki çok sayıda materyal ile dokümana el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, tutuklandı.