Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan 1 şüpheli tespit etti. Bunun üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çamlıyayla ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 şahıs gözaltına alındı. Bağ evinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN