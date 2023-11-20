Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik propagandalar yapan ve örgütle bağlantılı olduğu düşünülen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde PKK/KCK propagandası yapan ve terör örgütü ile bağlantılı 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemler sonrası 4 şüpheli, tutuklandı.