Mersin'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgüt adına çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aranan 2 zanlı ise halen firari durumda.