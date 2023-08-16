Mersin'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgüt adına çalışma yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aranan 2 zanlı ise halen firari durumda.
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesince, örgüt adına çalışma yürüttükleri iddiasıyla 11 Ağustos'ta gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.
TEM ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması YPG'de faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla kente gelen 3 şüphelinin kimliğini tespit etmiş, 11 Ağustos'taki operasyonda 9 zanlı yakalanmıştı.