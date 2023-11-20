Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Yenişehir, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde terör örgütü propagandası yapan ve aralarında silahlı terör örgütü ile bağlantısı olan bir şahsın da bulunduğu 4 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN