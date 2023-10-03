Mersin'de 'Kahramanlar' Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Kahramanlar' operasyonu çerçevesinde Mersin'de gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütü içerisinde geçmişte Suriye ülkesinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan 4 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Silifke ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda materyale ve dokümana da

incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından gerçekleştirilen operasyonu duyurdu. Yerlikaya, "BTÖ'ye yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları çerçevesinde, Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. Aziz milletimiz bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN