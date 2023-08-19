Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonları: 54 Tutuklama

Mersin'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 112 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 54 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, akaryakıt, içki, sigara ve telefon ele geçirildi.

Mersin'de polis ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlara karşı 8 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 112 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ocak-ağustosta 23 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, FETÖ ve organize suç örgütü üyeliği, kaçakçılık, dolandırıcılık ile tefecilik suçlarından 112 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

Çalışmalarda, 58 ruhsatsız tabanca, 1639 fişek, kaçak 10 bin 930 litre akaryakıt, 35 bin 468 litre içki, 12 bin 114 paket sigara ve 422 telefon ile 5 milyon 918 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.