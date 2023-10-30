Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde İsrail karşıtı broşürlerin kaldırım ve duvarlara yapıştırıldığı görüldü. Broşürlerde İsrail bayrağı görseli de yer alıyor.

Mersin'de İsrail menşeili firmalar el broşürleriyle protesto edildi.

Merkez Akdeniz ilçesinde işlek cadde üzerinde kaldırım ve duvarlara yapıştırılan İsrail karşıtı broşürler dikkat çekti. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede yere yapıştırılan İsrail bayrağı görselinin de içerisinde bulunduğu broşürler yer alırken, broşürlerin kimler tarafından yapıştırıldığı bilinmiyor. - MERSİN