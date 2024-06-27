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Mersin'de İmar Barışıyla İzin Alınmış Binlerce Bina Depreme Karşı Tehlike Oluşturuyor

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DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'de imar barışıyla izin alınmış ancak depreme karşı durumu tespit edilmemiş binlerce binanın bulunduğunu belirtti. Ekmen, ayrıca Mersin'in deprem konusunda güvenli görülse de bazı bölgelerde sıvılaşma ve yoğun yapılaşma olduğunu ifade etti.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Mersin'de imar barışıyla izin alınmış ama depreme karşı durumu tespit dahi edilmemiş binlerce bina var. Bazı bölgelerde sıvılaşma ve bu sıvılaşma olan bölgelerde yoğun yapılaşma var. Kaçak yapıların tespiti belediyelerin gücünü ve imkanını aşan bir yoğunlukta." dedi.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Mersin'in sorunlarını anlattı.

Mersin'de dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Ekmen, Mersin'in deprem konusunda güvenli görülse de bazı fay hatlarından etkilediğini belirtti.

Ekmen, "Mersin'de imar barışıyla izin alınmış ama depreme karşı durumu tespit dahi edilmemiş binlerce bina var. Bazı bölgelerde sıvılaşma ve bu sıvılaşma olan bölgelerde yoğun yapılaşma var. Kaçak yapıların tespiti belediyelerin gücünü ve imkanını aşan bir yoğunlukta. Yapı stokuna dair kuvvetli ve sağlıklı bir bilgi envanterimiz yok. Bugüne kadar sağlıklı bir kentsel dönüşüm programı yürütülmedi." ifadelerini kullandı.

Ekmen, Mersin'le ilgili deprem senaryolarının güncellenmesini istedi.

Mersin şehir gündemini, son günlerde, Aydıncık'ta yapılması planlanan balık çiftliğinin işgal ettiğini aktaran Ekmen, "Bu balık çiftlikleri, kimyasalları, ilaçları, antibiyotikleri, GDO'lu yemleri ve ölü balıkları ile denizimizi açık bir çöplüğe çevirecek. Doğal balıkçılığı da bitirecek. ÇED raporlarını inceleyen uzmanlar bu raporların gerçeği yansıtmadığını ve bilimsel kriterlere uygun hazırlanmadığını ifade ediyorlar. Bu ÇED raporlarına itirazların büyük bir ciddiyetle ele alınmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Mersin'e ana konteyner limanı talepleri olduğunu söyleyen Ekmen, "Doğu Akdeniz'in en hakim ve en kuvvetli aktarma limanı olacak ve bu liman dünyada sayılı 10 limandan biri olarak Türkiye'nin dış ticaretinde büyük bir sıçrama yaratacaktır." dedi.

Ekmen, Mersin'e inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışının da bu yaz gerçekleştirilmesini beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Politika

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