Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Mersin'de göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi yakalandı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalarda, bazı şahısların örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anamur, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu, 4 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 1 flaş bellek, 8 pasaport, 4 GPS takip cihazı, 1 kamera kayıt cihazı, 10 şambrel iç lastik ve 1 pompa ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.