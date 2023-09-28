Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Tutuklama, 14 Göçmen Sınır Dışı Edildi

MERSİN'de jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda 6 kişi yaalandı, 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalandı. 14 düzensiz göçmen de ekipler tarafından yakalanıp, İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Organizatörlerden 4'ü tutuklandı, 2 kişi serbest kaldı. (DHA)