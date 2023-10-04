Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı, 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, Suriye'den deniz yoluyla Hatay'a, oradan da karayoluyla Mersin'e geldikleri tespit edilen ve yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitme arayışında olan düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mersin ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına alırken, 5 düzensiz göçmeni de can yelekleriyle birlikte yakaladı. Şüphelilerin Suriye ülkesindeki organizatörlerle irtibatlı şekilde temin edilen kaçak göçmenlerin deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - MERSİN