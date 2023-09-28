Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

MERSİN - Mersin'de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak göçmenleri Türkiye'ye sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 organizatörü 14 düzensiz göçmenle birlikte suç üstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 düzensiz göçmen de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.