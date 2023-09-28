Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörleri tespit ederek operasyon düzenledi. 14 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mersin'de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler kaçak göçmenleri Türkiye'ye sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak yapan 6 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 organizatörü 14 düzensiz göçmenle birlikte suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MERSİN