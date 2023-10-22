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Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.