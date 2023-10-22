Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
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Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 7 kişinin kimliği belirlendi.
Zanlılar, Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Anamur ilçelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Adreslerde 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 8 pasaport ve 4 takip cihazı ile 10 araç iç lastiği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.