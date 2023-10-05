Mersin'de FETÖ ve uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlar sonucunda, FETÖ üyeliği ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giymiş olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de biri FETÖ'den olmak üzere haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgilerde doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda, Çamlıyayla ilçesinde hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 23 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs ile Gülnar ilçesinde hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler cezaevine teslim edildi. - MERSİN