Mersin'de FETÖ üyesi eski emniyet müdürü yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üçüncü sınıf emniyet müdürü yakalandı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üçüncü sınıf emniyet müdürü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üçüncü sınıf emniyet müdürü N.Y'yi yakalandı.
N.Y'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, Bank Asya hesabının bulunduğu ve sözde üst düzey yönetici olduğu bildirildi.
İşlemleri tamamlanan N.Y. cezaevine gönderildi.