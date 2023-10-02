Mersin'de FETÖ/PDY üyesi olan eski emniyet amiri yakalandı

Mersin'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda H.H. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

MERSİN'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski emniyet amiri H.H.'nin yakalanması için operasyon yaptı. Gizlendiği eve baskın yapan ekipler örgüt tarafından 'E.A.' kod adı verilen eski emniyet amiri H.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H., cezaevine teslim edildi. (DHA)