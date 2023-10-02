Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı

Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski emniyet amiri yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet amiri H.H'yi yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.H'yi yakaladı.

Terör örgütünün toplantılarına katıldığı ve kod isim kullandığı belirtilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.