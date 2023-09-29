Mersin'de durdurulan TIR'da 6 Afgan düzensiz göçmen yakalandı

MERSİN'de otoyolda durdurulan TIR'da 6 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve istihbarat birimleri ile yaptığı koordineli çalışmalar kapsamında 'Göçmen kaçakçılığı yapmak', 'Bir yabancı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlama' ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı. Çalışma kapsamında, Adana - Mersin Otoyolu Pozantı yol ayrımında durdurulan TIR'da yapılan kontrollerde, 6 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç şoförüne 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçundan adli işlem yapıldı. Alınan ifadeler ve yaptırılan teşhis işlemlerinde, kaçak göçmenlerin Türkiye'ye gelişleri ve deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Kesimine gidişlerini organize ettikleri tespit edilen A.M., S.K.S., A.M. ve T.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.