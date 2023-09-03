Mersin'de depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri internet üzerinden satıldı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

MERSİN'de depremzedeler için yurt dışında toplanan yardım malzemelerin bir bölümünü internet üzerinden sattıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Valiliği, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt dışından toplanan yardım malzemelerini satan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Depremler sonrasında yurt dışında toplanan ve gemilere yüklenerek deniz yolu ile farklı tarihlerde Mersin Limanına gönderilen ayni yardımların teslim alınmasının ardından tasnifleri yapılmak suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere deprem afeti yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depolara intikal ettirilmesi, afet yaşanan 11 ilimizdeki lojistik depoların dolu olması durumunda ise gelen yardım malzemelerinin Mersin İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlara ait depolara sevk edilmesi uygulaması kapsamında; 25 Ağustos tarihinde gelen yardım malzemelerinin bir kısmı Tarsus Belediyesi'ne teslim edilmiştir. Bahse konu yardım malzemelerinin 01 Eylül tarihinde internet üzerinden satıldığına dair ihbar alınması üzerine Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen D.K., S.T. ve A.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, U.T. isimli şahıs tutuklanarak Tarsus Cezaevine gönderilmiştir. Konuya ilişkin olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.