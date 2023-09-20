Mersin'de DEAŞ Üyesi Yakalandı
Mersin'de DEAŞ terör örgütü üyelerine, ülkesi Suriye'de çekilen propaganda videosuyla şeriat eğitimi verdiği belirlenen A.A., yakalandı.
MERSİN'de DEAŞ terör örgütü üyelerine, ülkesi Suriye'de çekilen propaganda videosuyla şeriat eğitimi verdiği belirlenen A.A., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Elde edilen istihbarı bilgilerde örgüt üyelerine ülkesi Suriye'de sözde şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda görüntüsü tespit edilen A.A., operasyonla yakalandı. A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika