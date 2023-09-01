Mersin'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu belirlenen A.S. yakalanıp, tutuklandı.

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu belirlenen A.S. yakalanıp, tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada, DEAŞ terör örgütünün içerisinde, hakkında üst düzey yönetici olduğuna dair bilgiler bulunan ve örgüte yakın kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S.'nin Mersin'de olduğu belirlendi. A.S, adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. .

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen A.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.