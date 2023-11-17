Mersin'de DEAŞ Üyelerine Yardım Yataklık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yardım yataklık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

- Mersin'de DEAŞ üyelerine yardım yataklık yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyelerine yardım yataklık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüten ekipler, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin Mersin'e olduğu bilgisine ulaştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şüpheli şahıs düzenlenen operasyonda Mezitli ilçesinde yakalandı.

Adresinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.