Mersin'de DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

MERSİN'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin Mezitli ilçesinde saklandığı adrese baskın yapıldı. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)