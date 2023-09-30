Mersin'de DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüte eleman temin ettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.