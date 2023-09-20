Mersin'de DEAŞ Eğitimcisi Yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda, örgütün sözde eğitimcisi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

DEAŞ'ın sözde eğitimcisi Mersin'de yakalandı

MERSİN - Mersin'de terör örgütü DEAŞ yönelik operasyonda, örgütün sözde eğitimcisi olduğu tespit edilen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ mensuplarına Suriye'de sözde dini eğitim verdiğine dair propaganda videosu olduğu tespit edilen A.A., gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

DEAŞ şüphelisi emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.