Mersin'de DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye mensup olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MERSİN'de terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli, yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, eleman temin eden, yurt dışındaki kamplara gidip, örgüt mensuplarına moral ve destek veren 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.