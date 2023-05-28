Mersin'de Belediye Başkanları Oylarını Kullandı

Mersin'de belediye başkanları cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri çerçevesinde oylarını kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ve oğlu Efe Seçer ile birlikte oyunu, Yenişehir ilçesindeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1045 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Seçer, oyunu eşi Meral Seçer ile birlikte, "Ülkemiz için hayırlı olsun" diyerek sandığa attı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise Özel Toros Kolejinde 1014 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Güzel bir ülkeye, demokratik bir geleceğe vesile olsun. Tüm hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN