Mersin'de Adalet Partisi İl Başkanı Demirtaş ve bazı üyeler AK Parti'ye katıldı

Mersin'de, Adalet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan İl Başkanı İsmail Demirtaş'ın da aralarında olduğu kişilere rozetleri takıldı.

Mersin'de, Adalet Partisi'nden istifa ederek Ak Parti'ye katılan İl Başkanı İsmail Demirtaş'ın da aralarında olduğu kişilere rozetleri takıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Partisi'nden istifa eden Demirtaş, Tarsus İlçe Başkanı Doğan Gökhan, Akdeniz İlçe Başkanı Gökhan Bener, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Taşkaya ile bazı üyelerin Ak Parti'ye katılımı dolayısıyla program düzenlendi.

Ak Parti İl Başkanlığı binasındaki programda konuşan İsmail Demirtaş, "Seçim sürecine girdikten sonra 'Güven, istikrar, kalkınma, adalet, lider' deyince Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan akla geliyor. Ülkemiz ve milletimiz için bugün AK Parti çatısı altında buluşuyoruz. Bizler geleceğimizin teminatı, istikrar ve güvenin devamı için buradayız." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Demirtaş, ilçe başkanları ve üyelere rozet takıldı.