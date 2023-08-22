Mersin'de 3 Aylık Operasyonlarda 1385 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de polis ekiplerinin 3 aylık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 1385 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mersin'de polis ekiplerinin 3 aylık çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 1385 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, suç ve suçluların önlenmesine yönelik son 3 ayda çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1385 zanlı yakalandı.

Uygulamalarda, 27'si kurusıkı olmak üzere 627 tabanca, 65 av tüfeği, 5 bin 400 fişek ve 117 kesici alet ele geçirildi.