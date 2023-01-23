Mersin'de 150 genç MHP'ye katıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) çoğunluğu gençlerden oluşan 150 kişi katıldı.

Erdemli Ülkü Ocakları'nın çalışmaları çerçevesinde çoğunluğu gençlerden oluşan 150 kişi, parti binasında düzenlenen törenle MHP'ye katıldı.

İlk defa oy kullanacak olan gençler ilk oylarını MHP'ye vereceklerini dile getirdi. Tek tek rozetleri takılan gençler, ardından parti üyelik formlarını doldurdu. Üyelik kaydı esnasında yoğunluk yaşandı. Üyelik formu doldurulan gençlerin üyelikleri, İlçe teşkilatı tarafından kayıt altına aldı.

Gençler 'Lider ülke Türkiye' vizyonuna ulaşmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini kaydettiler.

Erdemli Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Behçet Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye kayıt çalışmaları yürüttüklerini belirterek, " Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin Ülkücülük sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur sözünü kendimize düstur edinerek, mahalli teşkilatlarımız, toplum teşkilatlarımızla istişarelerde bulunduk. Daha sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Erdemli İlçe teşkilatımızla görüş ederek bugünkü partiye katılım programını organize ettik" diye konuştu.

Çoğunluğu gençlerden oluşan 150 kişinin toplu katılımdan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, "Bugün genç kardeşlerimizi, Ülküdaşlarımızın partimize katılım töreni düzenledik. 150 gencimizi bugün partiye kayıtlarını yaptık. Her bir gencimizin alınlarından öpüyor, partimize hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

Partiye ilk defa üye olan Alperen Gübüç, "Çok mutluyuz, gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz" diye konuştu.

Üye olduğu için mutlu olduğunu ifade eden İsmail Mercan da, "Gönlümüzde olanı açığa vurduk işin açığı. İnşallah Allah'ım hayırlısını versin" diye konuştu.

İlk oyunu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye vereceğini ifade eden Bayram Ali Mutlu ise "19 yaşındayım ilk oyumu Milliyetçi Hareket Partisi'ne atacağım. Bu onur ve şereften dolayı çok gururlu hissediyorum" diye konuştu.

Öte yandan yeni üyeler için düzenlenen programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi Serdar Soydan, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, Erdemli Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Behçet Yıldız, Erdemli KAÇEP Başkanı Müslüme Coşar, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve gençler katılım sağladı. - MERSİN