Mersin Büyükşehir Belediyesi eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı yargılanıyor

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in yargılanmasına başlandı. Gündeş, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, yurt dışına konferans için gittiği sırada 'Kandil'e gitti' diye suçlandığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin'de "terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan eski Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş'in yargılanmasına başlandı.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedrettin Gündeş ve avukatlar katıldı.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından söz verilen Gündeş, 33 yıldır farklı belediyelerde görev yaptığını, bu süreçte hakkında hiçbir soruşturmanın bulunmadığını savundu.

Gündeş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Yurt dışına konferans için gidiyorum 'Kandil'e gitti' diyorlar. Bir algıyla geçmiş fotoğraflarımı toplayıp yorum üzerine beni buraya getirdiler. Terörün her türlüsüne karşıyım. Bunu yazılarımda belirtmiştim. Adaylık döneminde bir teyzenin elini öpüyorum 'değer ailesi' diyorlar." ifadesini kullandı.

Belediye başkanı adaylığı döneminde gezisi sırasında çektirdiği fotoğrafların iddianamede yer aldığını öne süren Gündeş, "Türkiye'nin huzuru için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yaptım. Bu çalışmalarıma rağmen 2 gizli tanık iddialarda bulunuyor. Onca şey okudunuz, bir tanesi doğruysa vereceğiniz cezaya razıyım. İddianamedeki fotoğraflar doğru ama kimin suçlu olduğunu bilmiyoruz. Benim kentte, sanat ve siyaset alanında birçok kişiyle fotoğrafım var." diye konuştu.

Tanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından diyecekleri sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, Mersin'de geçen yıl terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Gündeş'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis isteniyor.