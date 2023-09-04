Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zabıta Teşkilatını Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, zabıta teşkilatının önemine vurgu yaparak, zabıtanın belediyenin ve vatandaşların en önemli birimi olduğunu belirtti. Zabıta Teşkilatının 197. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan ziyarette, Başkan Seçer, zabıtanın daha iyi hizmet verebilmesi için yapılan çalışmalardan bahsetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, zabıta teşkilatı kadim bir kuruluş olduğunu belirterek, "Belediyenin de görünen yüzü, vatandaşta iç içe olan en önemli birimlerinin başında geliyor. Zabıtamızın sokaktaki tavrı, görüntüsü, oturması, kalkması, vatandaşa hitabı, ikili ilişkileri, tamamen bizi yansıtıyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, 'Zabıta Teşkilatının 197. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarette, zabıtanın toplumun huzurunu sağlayan kolluk kuvvetlerinden biri olduğuna dikkat çeken Seçer, "Göreve geldiğimiz günden bu yana eksiklerimizi görerek, bunları tamamlamak, daha iyi noktalara getirmek, çok önem verdiğimiz bu dairemizin her geçen gün daha da ileri gitmesini sağlamak için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ise Zabıta Teşkilatının 197. kuruluş yıldönümünde Başkan Seçer'i ziyaret etmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Seçer'in göreve geldikten sonra zabıta teşkilatı olarak daha çok vatandaşla ilişkide olunan yerler olan halleri, otogarları ve özel güvenliği de bünyelerine aldıklarını belirten Tuğluoğlu, böylelikle zabıta teşkilatının daha fonksiyonel bir yapıya büründüğü söyledi. 80 personelin daha bünyelerine eklendiğini kaydeden Tuğluoğlu, teşkilatlarının daha da kuvvetlendiğinden söz ederek, merkezde 167, ilçelerde de 68 olmak üzere 235 personel ile hizmet verdiklerini belirtti.

Trafiğe kapalı alanlarda daha iyi hizmet verebilmek için zabıta personelinin, doğaya uygun elektrikli bisikletlerle görev yaptığını da aktaran Tuğluoğlu, trafiğe açık alanlarda da motosikletli ekiplerin hizmet verdiği söyledi. - MERSİN