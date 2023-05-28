Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oy kullandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu kullandı. Vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da seçime yoğun rağbet göstermesinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, "İlk turun yarım kalan işini bugün tamamlayacağız" dedi.

Vahap Seçer, eşi Meral Seçer, oğulları Efe Seçer ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu kullandı.

Oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla selamlaşıp sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Seçer, oyunu sandığa eşi Meral Seçer ile birlikte attı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış'ın da kendisine eşlik ettiği Başkan Seçer, sandık görevlileri ve emniyet mensuplarına kolaylıklar dilerdi.

"YARIM KALAN İŞİ BUGÜN TAMAMLAYACAĞIZ"

Oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Vahap Seçer, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın 2015 yılından itibaren halk tarafından seçildiğini hatırlatarak, "İlk kez ikinci tura kaldı seçimler. İlk turun yarım kalan işini bugün tamamlayacağız. Bu yönde bütün çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSU BİR VAKA HALİNE GELMİŞ DURUMDA"

Vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da seçime yoğun rağbet göstermesinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, "Halkın iradesinin genel ekseriyetinin sandığa yansıması açısından katılım oranı yüksekliği önemli. Ayrıca Türkiye'de artık seçimde bir fenomen olan seçim güvenliği konusu bir vaka haline gelmiş durumda. Demokrasisi gelişmiş hiçbir ülkede seçim güvenliği konusunda toplum bu kadar endişe içerisinde olmaz. Çünkü o ülkede güvenilir bir devlet yapısı, devlet bürokrasisi vardır" diye konuştu.

"MİLLET İRADESİNİN SANDIKTAN GİRDİĞİ GİBİ ÇIKMASI ÖNEMLİ"

Bütün bu olumsuzluklara rağmen millet iradesinin sandıktan girdiği gibi çıkması için tüm demokrasi güçleriyle yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Demokrasiyi içine sindirmiş yurttaşlarımızın da hassasiyetiyle, siyasi partilerin görevlerini tam olarak yerine getirmesiyle ikinci turda sandık güvenliği endişesini minimize etmeye çalışıyoruz. Bizler de Mersin ölçeğinde, CHP il örgütü ve demokrasiyi içselleştirmiş siyasiler olarak bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Nihayetinde oyun rengi ne olursa olsun sonuçlara yansıması benim açımdan önemli."

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Tüm Türkiye'de huzurlu bir seçim günü geçirilmesini temenni ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Oysaki seçim öncesi, özellikle iktidarın topluma verdiği mesajlar, hiç de demokratik etiğe, ahlaka yaraşır reflekslerle verilmiş beyanatlar değil. Daha çok şiddet, nobranlık ve tehdit kokan açıklamalar geliyordu. Ama her şeye rağmen biz sakin olacağız. Biz, Türkiye'ye demokrasinin tohumunu atan, kökleşmesini, yayılmasını ve büyümesini sağlayan bir gelenekten geliyoruz. Bu anlamda da bizim onlara göre daha soğukkanlı ve hoşgörülü olmamız gerekiyor. Bizim açımızdan önemli olan, 86 milyonun selameti ve huzurudur. Ama kazanan biz olacağız" dedi.

"ENGELLİ, HASTA, YAŞLI SEÇMENLERİMİZ ALO 185'İ ARASINLAR"

Depremzede yurttaşların oy kullanma sürecine ilişkin soruları da cevaplayan Başkan Seçer, deprem sonrası Mersin'e göç eden yaklaşık 300 bin yurttaşın yüzde 20'sinin kütüklerini Mersin'e aldırdığını, önemli bir kısmının ise aldırmadığını söyledi. Başkan Vahap Seçer, "Bazı depremzede seçmenler kendi imkanlarıyla gidiyor seçim bölgelerine. CHP İl Başkanlığı'mız Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya otobüs tahsis etmek suretiyle binlerce depremzedenin gidip oy kullanmalarını sağlıyor. Bir diğer konu da engelli, hasta, yaşlı yurttaşlarımızın oy kullanma sıkıntısı var. Bunun içinde Alo 185'i aramalarını istiyorum. Belediyemizden ekipler gelip kendilerinin oy kullanmasını kolaylaştıracaklardır" diye konuştu.