Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kapılar Projesi'ni İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'ni (MIP) ziyaret ederek, Kapılar Projesi'nin son durumu hakkında bilgi alıp, projenin inşaat sahasını inceledi.

Ziyarette, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MIP Kamu İşleri Komite Başkanı Nuri Peker, MIP Kurumsal İletişim Müdürü Sevda Onbaşlı, Proje Müdürü Serkan Mahmutoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde yer aldı.

MIP tarafından yapımı devam eden ve Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen Kapılar Projesi hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, ardından proje sahasında teknik gezi gerçekleştirdi.

SEÇER: "UZUN YILLARDIR BEKLENEN, PLANLANAN BİR ÇALIŞMA"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, projenin, Mersin'in doğu girişinde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için son derece önemli bir çalışma olduğuna dikkat çekerek, "Kentin trafiğinin rahatlaması açısından bizim de son derece önemli bulduğumuz bir çalışma gerçekleşmiş olacak. Aslında uzun yıllardır beklenen, planlanan bir çalışma. Nihayetinde bizim de katkılarımızla bize nasip olacak. Bu ayın sonunda yapılacak açılışla kapılar tamamen faaliyete girmiş olacak" dedi.

"MERSİN'İN DOĞU GİRİŞİ RAHATLAMIŞ OLACAK"

Mersin'in doğu girişinde özellikle Liman B Kapısı'ndan limana giriş yapan yük taşıtlarının trafiğe büyük sorun yarattığını belirten Seçer, "Kentin görüntüsü açısından da estetiği açısından da çok hoş görüntüler vermiyordu. Bunu ortadan kaldırma amacıyla bu çalışmalar gerçekleşti. Liman işletmeleri bu konuda da faaliyetini süratli yaptı. Bazı istem dışı koşullardan gecikmeler oldu ama hummalı bir çalışma hala devam ediyor. Bu ayın sonunda herhangi bir aksilik olmazsa kapılar açılmış olacak ve artık Liman Caddesi'nden, B Kapısı'ndan taşıtların girmesi ortadan kalkınca Mersin'in doğu girişi de rahatlamış olacak" diye konuştu.

PROJE TAMAMLANINCA BÜYÜKŞEHİR HIZLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Proje tamamlandığında Büyükşehir'in de hızla çalışmalara başlayacağını aktaran Seçer, "Biz de Mersin'in doğu girişine yaraşır bir şekilde bir düzenlemeyle yeni bir bulvar yapıp, güzel bir giriş haline getireceğiz ve artık Mersin'in doğu girişinde de trafik sorunu ortadan kalkmış olacak. Liman kenti Mersin'imiz için de, Mersin için önemli olan liman için de çok önemli bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha nice güzel projeleri birlikte gerçekleştirmek dileğiyle" dedi.

MAHMUTOĞLU: "LİMAN DIŞINDA ARTIK LİMAN ARAÇLARINI GÖRMEYECEĞİZ"

Başkan Seçer'i bilgilendiren Kapılar Projesi Müdürü Serkan Mahmutoğlu ise proje dahilinde limanın bütün girişlerini bir noktaya toplayacaklarını ve bu sayede şehir trafiğinden liman trafiğini ayırabileceklerini belirtti. D400 Karayolu'ndan artık tırların geçmeyeceğini söyleyen Mahmutoğlu, "K4 Kavşağı'ndan itibaren bütün limana giriş yapılacak olan araçları yeni yaptığımız yaklaşım yolundan içeri almaya başladık. Şu anda genel kargomuzun tamamı oradan gelmeye başladı ve yeni kapılarımızı kullanmaya başladılar. Köprümüzün bu ay içerisinde bitmesini planlıyoruz. Bittiği zaman bütün konteyner trafiğini de yine yaklaşım yolundan içeri aldığımız zaman liman dışında artık liman araçlarını görmeyeceğiz. Bütün araçlar bu yolu kullanıyor olacaklar" diye konuştu.