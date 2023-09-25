Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Haftası'nı kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası'nın 99. yılı dolayısıyla belediyede görev alan itfaiye personeli ile bir araya geldi. İnsanların can ve mal güvenliğini ilgilendirmesi dolayısıyla itfaiye teşkilatının çok önemli olduğunu kaydeden Seçer, bu sebeple personel alımları konusunda titiz davrandıklarını belirtirken, itfaiye teşkilatına 50 personelin daha alınacağının müjdesini verdi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ile itfaiye personeli yer aldı.

"İtfaiye dairemiz, can ve mal güvenliğini ilgilendirdiği için çok önemli"

İtfaiye Dairesi Başkanı olarak görevine başlayan Fuat Tuğluoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Seçer, İtfaiye Dairesinin en önemli dairelerden biri olduğunu belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi içerisinde bütün dairelerimiz önemlidir ama itfaiye teşkilatımız, direkt insanların can ve mal güvenliğini ilgilendirdiği için en önemlilerinden bir tanesi. Yaşam hakkını koruyor. İtfaiye teşkilatımız, son yıllarda Türkiye'de farklı bölgelerde ortaya çıkan orman yangınlarından su taşkınlarına kadar ve 6 Şubat'taki deprem dahil birçok afetin felakete dönüştüğü günlerde bölge dışına çıkarak ellerinden gelen katkıyı yapmış bir teşkilattır" dedi.

"Bizim için önemli olan insan hayatıdır"

Mersin itfaiye teşkilatının görev bilincinden çok insani duygularla hareket ettiğini belirten Seçer, "İtfaiye teşkilatımızın bu önemi, belediye başkanı olarak benim de bu teşkilata bakış açımı farklı kılıyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne teşkilatımızın ihtiyaçlarında, hem alet edevat hem araç hem de insan kaynağı gibi konularda çok farklı bir bakış açısıyla kararlar aldık. İtfaiye teşkilatımızda yıllık bütçeleri yaparken de bizim için önemli olan hep insan hayatı oldu" diye konuştu.

"Teşkilatımıza 50 itfaiye eri daha katacağız"

Personel alımları konusunda da titiz davrandıklarının altını çizen Seçer, itfaiye teşkilatına 50 personel daha alınacağının müjdesini vererek, "İnsan kaynağı konusunda özellikle son yaptığımız memur alımlarında herkesin de içine sinen bir sınav ve alım yöntemiyle 100 personelimizi teşkilatımıza kattık. 50 kadronun daha bakanlıktan çıkmasını sağladık ve önümüzdeki günlerde 50 itfaiye personelimizi daha teşkilatımıza katacağız. Biz istiyoruz ki bu işe en uygun insan kaynağı ile çalışalım. Belediyemizi toplum karşısında en iyi şekilde temsil edecek, iyi yetişmiş insan kaynağıyla itfaiyemizin donatılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Olcay Tok ise, İtfaiye teşkilatında göreve başlayan personeli tanıtarak, teşkilat çalışmaları hakkında Başkan Seçer'e bilgi verdi. Tok, Ata Eğitim Merkezini de geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN