Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genç Seçim Ofisi'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genç Seçim Ofisi'ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Başkan Seçer, gençlere, " Türkiye'nin kaderini tayin etmeye hazır mısınız? Gençlerin oyu parlamentoya girebilecek, barajı aşabilecek bir güce sahip" dedi.

Başkan Seçer, CHP Genç Seçim Ofisi'ni ziyaret ederek, gençlerle birlikte masa tenisi, langırt ve PlayStation oynayıp, kahve eşliğinde sohbet etti. Seçer, sahilde yer alan Adres Okuma Salonu'ndan şehre bir tane daha açacaklarını açıkladı. Ardından oturup kahve içen Seçer, yaklaşan seçimler hakkında konuştu.

Gençlerin oyunun çok önemli olduğundan söz ederek, gençlere seslenen Seçer, şunları söyledi:

"Heyecanlı mısınız? Türkiye'nin kaderini tayin etmeye hazır mısınız? 48 milyon seçmen olacak ve bunun yaklaşık 5 milyon 200 bini ilk kez oy kullanacak. Bu önemli bir rakam. Gençlerin oyu parlamentoya girebilecek, barajı aşabilecek bir güce sahip. Birçok gencimizin değişim talebi var. Gözlerini bu iktidarla açtılar. 18 yaşında, ilk kez gidip oy kullanacak, 18 yıldır bu iktidarla doğdu, büyüdü, okula gitti. Aynı simaları görmenin, aynı düzen içerisinde olmanın yarattığı bir yorgunluk da var. Onun için bir değişim istiyorlar. Bu çok doğal bir talep. Bir değişim arzusu var.

Örneğin Mersin CHP'li bir zihniyetle yönetiliyor. Yani bizim zihniyetimiz bu. Somut, analitik her şey. CHP zihniyeti; İstanbul, Ankara, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediyeleri demektir. Ayrımcılık yaptığımızı söyleyebilirler mi? Yani bir vatandaş diyebilir mi ki 'Mersin Belediyesi hizmetlerinde ayrımcılık yapıyor. Gençler arasında ayrımcılık yapıyor ya da bir köye yol götürürken, farklı bir hizmet götürürken o köy oy vermedi diye cezalandırılıyor.' Böyle bir şey denebilir mi? Mümkün değil. Cami de bizim, cemevi de bizim, okul da bizim, kilise de bizim.

Gençler umutsuz. Bu umutsuzluğun komplikasyonları gençlerde farklı biçimde kendisini gösteriyor. Gençlik bu anlamda da sıkıntı yaşıyor. Yurtdışı bir çareymiş gibi, oysa hiç değil. Daha büyük bir depresyon, daha büyük bir bunalımdır. Bu ülkeyi terk etmek değil, bilakis kalmanın iddiasını ortaya koymak lazım."

Bir gençten ulaşım hakkında gelen soru üzerine Başkan Seçer, toplu taşımada çok büyük bir destek sunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de öğrencisini 1 TL'ye taşıyan yegane toplu taşıma Mersin Büyükşehir'dir. Bu uygulama da devam edecek. Toplu taşımada Mersin şu anda en şanslı kentlerden bir tanesi. 15 Mayıs'tan sonra imzalar daha seri olur. Finansman daha süratli gelir. Sizi aslında rahatlatacak olan sizin de arzu ettiğiniz; Metro Projesi. O kadar geride kalmışız, o kadar çağın gerisinde kararlar alınmış, uygulamalar yapılmış ki olması gereken yönetim şeklini sergiliyoruz. İşte o zaman da bir vizyon oluyor.

Son yıllarda Mersin'de gelişme var. Bir dönüşüm var. Bizim kentimiz çok özgür, çok güzel oldu. Ekonomik olarak da burası daha uygun. İnsan ilişkileri daha iyi. Bu açıdan gençler burayı tercih ediyor. Burada aslında istihdam iyi yönlendirilebilse iş sorunu da olmayacak. Çünkü çok hızlı gelişen bir kent. Çok farklı sektörler olduğu için herkesin bir alternatifi var. İşin ehli adamlarla çalıştığın zaman en kral Belediye Başkanı olursun. Çünkü halk sizi sever, sayar. 'Kaliteli işler oluyor, çünkü işi ehline veriyor' der. O nedenle işin erbabıyla çalışmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Gençleri ve çocukları çok sevdiğini söyleyen Başkan Seçer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir öğrencinin 6 TL'ye yemek alması önemlidir, değerlidir. Bu bir gerçeği görmek, bir sorunu tespit edip ona yönelik bir karar almaktır. 1 TL otobüs ücreti önemlidir. Adres Okuma Salonu yerine çok güzel lüks bir restoran olurdu ama siz gençlerimize açtık. Bunlar üzerine çalışılmış, bilinçli uygulamalardır. Çamaşır kafeler; 'Bir annenin en fazla düşündüğü kızım çamaşırlarını nasıl yıkıyor? Nerede ders çalışıyor, karnı aç mı? Bugün uyudu mu? Kahvaltı yaptı mı' gibi konulardır. Şu anda saymakla bitiremeyeceğimiz, öğrencilere dönük yaklaşımımız burayı bir öğrenci kenti yapabiliyor. Bizim şu anda ücretsiz olarak dershanelerimize giden 6 bin 500 öğrenci var. Dershanelerimiz birinci sınıf, belediyenin güvenilirliği ve şefkati altında."