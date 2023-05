Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, CHP Milletvekili Dinçer'e Destek İçin Programa Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Mersin ESOB) tarafından CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer'e destek için düzenlenen programa katıldı. Başkan Seçer, "Aklımızı kullanacağız, vicdanımıza sesleneceğiz. Ben ülkemde huzur istiyorum. Ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmasını arzu ediyorum" dedi.

Başkan Seçer, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer'e destek vermek ve yaptığı hizmetler adına kendisine teşekkür etmek için MESOB tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programa katıldı. Programda; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Adayı Talat Dinçer, Mersin ESOB Başkanı Veysel Sarı, meslek odaları başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile Meclis üyeleri yer aldı.

Esnafın çok büyük bir aile olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Mersin'de de bu ailenin bir evladı olan Talat Dinçer'in yarın yapılacak seçimlerde, CHP'nin Mersin Milletvekili olarak millet iradesinin yansıdığı parlamentoda yer almak için seçimlere katılacağını söyledi.

Türkiye'de herkesin siyasette yer alması gerektiğini belirten Seçer, şöyle devam etti:

"BEN ÜLKEMDE HUZUR İSTİYORUM"

"Siyaset; herkesin, her kesimin temsil edilmesi gereken bir yer. Talat Dinçer de birçok yanlışlara rağmen hayatta kalmaya direnen esnafın hakkını savunacak bir arkadaşımızdır. Belediye Başkanı'nız olarak benim rengim belli; ben CHP'nin belediye başkanıyım. Ben CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmasını arzu ediyorum. Aklımızı kullanacağız, vicdanımıza sesleneceğiz. Ben ülkemde huzur istiyorum.

"YETER Kİ SANDIĞA YANSITTIĞIMIZ İRADEMİZ SANDIKTAN AYNI ŞEKİLDE ÇIKSIN"

Söz milletin. Biz de ona saygılıyız. Yeter ki sandığa yansıttığımız irademiz sandıktan aynı şekilde çıksın. Bunu da hep beraber sağlayacağız. Her şey ülkemiz, milletimiz ve Mersinimiz için olsun. Siyaset seçkinlerin, gelir düzeyi çok yüksek, çok eğitimli, her şeyin en iyisini bildiğini iddia eden, kendinden başka kimseyi beğenmeyen, burnunun ucunu göremeyen, oturduğu, yaşadığı saltanat içerisindeki mekanların dışında insanların bir lokma ekmek için gece gündüz çalıştıklarının farkında olmayanların yeri değil. Herkesin, her kesimin temsil edilmesi gereken bir yer. Bu nedenle Mersin gibi Türkiye'nin özeti olan bir kentte bir Ahi'nin çıkıp parlamentoya gitmesi sadece Mersin'deki 70 bine ulaşan esnafın değil, 85 milyonun yaşadığı ülkemizdeki aileleriyle geçimini sağlayan, birçok yanlışlara rağmen hayatta kalmaya direnen esnafın hakkını savunacak bir arkadaşımız Talat Dinçer."

Kendisinin milletvekili olduğu dönemde de CHP milletvekilleri olarak esnafın yaşadığı soruların çözümü için TBMM çatısı altında mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Seçer, şunları söyledi:

"İnşallah bu dönem de Talat Dinçer kardeşimiz parlamentoda sizleri temsil edecek. Ama bir fark olacak. O zaman biz muhalefet sıralarında oturuyorduk, kendisi iktidar sıralarında oturacak. Yani icra makamında olacak, yaptırım gücü olacak ve sizlerin sorunlarının çözümü için her türlü gayreti gösterecek. Bundan eminim. Çünkü bir alaylı, tabanından geliyor, esnafın sorununu biliyor, herkesin sorunlarından haberdar ama bunun bir başına yapamaz. Buna sizlere destek olması lazım."

Geçen 4 yıl içerisinde birçok sıkıntıyı esnafla birlikte yaşadıklarını hatırlatan Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"Karşılıklı anlayış içerisinde birbirimize yardımcı olmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Çünkü hep olumlu yaklaştık. Dedik ki; 'Bu kentte esnafımız ekonominin lokomotifi olduğu gibi aslında toplumunda sigortası, esnaf yaşamın ta kendisi.' Esnaftan kötü çıkmaz, Ahi'den kötü bir adam çıkmaz. Zaten o camia onu dışlar. Ahilik Anadolu'da yüzlerce yıllık bir kültür. Ahilik, 'Yalan söyle, insanları kandır, kötü ol' demiyor. Ahilik 'Paylaş, yardım sever ol, sakın ola hak yeme' diyor. Siz böyle bir kültürden geldiğiniz için göreve geldiğim günden bu yana esnafımızı çok önemsediğim gibi birçok konuda sizlerin yardımını da gördüm. Allah sizlerden razı olsun.

"HİÇBİR SİYASİ BİZ HİÇBİR DÖNEMDE TOPLUMUN BELİRLİ KESİMLERİNE HAKARET ETMEDİ"

Türkiye farklı bir atmosferde seçime gidiyor. Normal bir süreç değil. Türkiye hiçbir zaman bu kadar anormal bir duruma gelmedi. Hiç bu kadar siyasiler birbirine sinkaf etmedi. Hiçbir siyasi hele hele Cumhurbaşkanı, hele hele Başbakan hiçbir dönemde toplumun belirli kesimlerine hakaret etmedi. Biz rahmetli Demirel'den, Ecevit'ten, Erbakan'dan, Türkeş'ten böyle hakaretamiz sözler duymadık. Şimdi tablo çok farklı. İktidara bir şey söyleme; yandık. Yiyorsun kalayı, yiyorsun küfrü. Liyakat, bilgi ve beceri sahibi gençler, bürokratlar; şu an hepsi devre dışı. Atama bakanlarla, emir ve talimatlar doğrultusunda imza atan bürokratlarla bu ülkeyi heba etmeyelim. Söz milletin."

Esnaf birliğinin önemine dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Adayı Talat Dinçer de görevde oldukları süre boyunca Mersin'in hak ettiği değeri alabilmesi için ilgili tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarına işaret ederek, "Bugün sıkıştılar, 20 yıl geçmiş 'Tamam esnafı da 7200'e indireceğiz' diyorlar. Bu CHP'nin sıkıştırmasıyla oldu. Emekli maaşları CHP'nin sıkıştırmasıyla oldu. EYT; CHP'nin sıkıştırmasıyla, 'Ben yapacağım' demesiyle oldu. Bizim esnaf yine içinde yok. Ama inşallah bunların hepsini iktidar olduğumuzda çözeceğiz. Sizlerin adına çözeceğiz" diye konuştu.

Dinçer, CHP'nin esnafı rahatlatacak projeler hayata geçireceğini sözlerine ekledi.