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Mersin-Antalya karayolundaki kaza için soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin-Antalya karayolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 kişinin hayatını kaybettiği Mersin- Antalya karayolundaki kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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