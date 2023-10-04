Mersin Adliyesi Otoparkı Adalet Bakanlığına Ücretsiz Tahsis Edildi

Mersin Adliyesi otoparkı olarak kullanılan Büyükşehir Belediyesine ait 12 bin metrekarelik arsanın, adliye ek hizmet binası yapımı için Adalet Bakanlığına ücretsiz olarak tahsis edildiği bildirildi.

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait arsanın, adliye ek bina yapımı için Adalet Bakanlığına ücretsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin alınan meclis kararı sebebiyle Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret ederek teşekkür etti. Özdemir, baro yönetimine geldiklerinde mevcut adliyenin kullanım açısından yetersiz kaldığını ve yeni bir adliye sorununun baş gösterdiğini tespit ettiklerini hatırlatarak, "Yapmış olduğumuz görüşmelerde, Mersin Adliyesi yanındaki arsanın adliye ek hizmet binası inşası için Adalet Bakanlığına ücretsiz tahsisi konusunda ilk andan itibaren Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortaklaşa bir süreç yürüterek çok büyük destek verdiniz. Tahsis kararı ile adliye binasının ve meslektaşlarımızın bürolarının işlevsiz kalmasını engellediğiniz gibi, kentimize ve meslektaşlarımıza ekonomik anlamda büyük bir katkı sağladınız. Baromuza göstermiş olduğunuz yakınlıktan ve sorunlarımızın çözümüne göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Yargı faaliyetleri daha iyi koşullarda gerçekleştirilecek"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise mevcut Mersin Adliye binasının kentin ihtiyaç duyduğu kapasitenin altında olduğunu kaydederek, "Sizin ve Başsavcının bu konudaki bilgilendirme ve işbirliği talebi neticesinde, adliye binasının yanındaki arsamızın adliye yapımı için Adalet Bakanlığına ücretsiz olarak tahsisine karar verdik. Bir başka yere yeni bir bina yapılarak, bir sürü para harcayarak, yeni bir masraf çıkartarak böyle bir yatırıma gerek duymayalım diye bu çalışmayı yaptık. İyi de olduğunu düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinin de yaptığı katkıyla, aldığı kararla bunu gerçekleştirmiş durumdayız. Şehrimize ve adalet teşkilatımıza hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte süratle oraya inşaatın yapılması aşaması var. Yargılama faaliyetlerinin daha iyi fiziki koşullarda gerçekleşmesi hem hukuk camiasının hem de vatandaşın yararına bir çalışma olacaktır" ifadesini kullandı. - MERSİN